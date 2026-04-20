Ряд месторождений нерудных полезных ископаемых передан «AzerGold»

Ряд месторождений нерудных полезных ископаемых в Азербайджане передан "AzerGold".

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, в целях повышения эффективности в сфере эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых и удовлетворения рыночного спроса, в пользование ЗАО "AzerGold" переданы участки недр, определенные министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, в пределах следующих месторождений: месторождения известняка "Гарадаг I и II" (расположенные на территории Гарадагского района города Баку); месторождение известняка "Гюздекская мульда" (расположенное на территории Гарадагского и Абшеронского районов); песчано-гравийные месторождения "Катехчай I и II" (Загатальский район); "Балакенчай I и II" (Балакенский район); "Агчай I" (Огузский район); "Имишли" (Имишлинский район).

