Mercedes-Benz возродит купе S-Class

Mercedes-Benz готовит купе S-Class на смену модели EQS. Новый дизайн может стать одним из самых экстремальных в истории модели.

Модель выпускалась шесть лет и считалась одной из самых красивых в линейке, но продажи оказались слишком низкими, чтобы оправдать разработку преемника.

Ожидается, что новый S-Class Coupe сохранит пропорции предшественника: длинный капот, покатая крыша, элегантный силуэт. Но детали будут совершенно иными. Передняя часть получит узкие фары с дневными ходовыми огнями и огромную решётку радиатора. В задней части - тонкие светодиодные фонари и чёрный диффузор.

Технически следующий S-Class (и седан, и купе) будет следовать двойной стратегии, как у конкурента BMW 7 Series. Это означает, что Mercedes предложит покупателям версии с классическим двигателем внутреннего сгорания и полностью электрические. Следствие этого решения - текущее поколение EQS станет последним. Ему на смену придёт электрический S-Class.

Премьера нового поколения ожидается ближе к концу десятилетия. Если Mercedes-Benz действительно решится на возрождение купе, это станет одним из самых смелых имиджевых шагов бренда за последние годы.