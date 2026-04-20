Трамп допустил встречу с руководством Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с руководством Ирана в случае достижения дипломатического прорыва. Его слова приводит газета The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У меня нет проблем со встречей с ними. Если они хотят встретиться, а у нас есть очень способные люди, - но у меня нет проблем со встречей с ними", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о том, кто на самом деле руководит Ираном, он заявил, что об этом есть "достаточно четкое представление" и Вашингтон имеет дело с нужными людьми.

По оценке президента США, у Ирана есть потенциал для процветания, но ему нужно выполнить требования Вашингтона. При этом политик не стал уточнять, какие последствия ждут страну в случае отказа это сделать.