Трамп отрицает, что к войне с Ираном его подтолкнул Израиль

Президент США Дональд Трамп отрицает, что решил начать военную операцию против Ирана под влиянием Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Израиль никогда не подбивал меня на войну с Ираном. К этому привели последствия [вылазки] движения ХАМАС 7 октября [2023 года], а также всегда существовавшее у меня убеждение в том, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным боезарядом", - написал американский лидер в Truth Social. "И, если новые лидеры Ирана мудры, а [в Тегеране] произошла смена режима, то у Ирана может быть замечательное и процветающее будущее", - утверждал при этом глава администрации США. По его прогнозу, "результаты в Иране будут поразительными".

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока неизвестно, хотя Вашингтон сигнализировал о намерении вновь направить свою делегацию в столицу Пакистана. Предполагается, что эти переговоры могут пройти 21 апреля.