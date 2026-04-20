"Туран Товуз" может расстаться с Хайдерсоном Уртадо

Защитник футбольного клуба "Туран Товуз" Хайдерсон Уртадо получил предложения от нескольких команд и может покинуть клуб по окончании сезона.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.az, руководство товузцев не планирует расставаться с колумбийским легионером. Главный тренер Курбан Бердыев рассчитывает на 30-летнего футболиста в следующем сезоне. Однако при наличии выгодного финансового предложения клуб рассмотрит вариант с продажей игрока.

В текущем сезоне Мисли Премьер-лиги Уртадо провел 27 матчей (2394 минуты), в которых отметился тремя голами. В рамках Кубка Азербайджана защитник забил два мяча в трех встречах.

Отметим, что действующий контракт колумбийца с "Туран Товузом" рассчитан еще на один год.