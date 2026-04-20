Рассекречен iPhone с уникальной камерой

Корпорация Apple запустила производство iPhone 18 Pro. Об этом сообщает корейское издание ETNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники медиа рассказали, что Apple полностью наладила цепочки поставок, чтобы начать производство флагманских смартфонов с уникальной камерой. Так, китайская фирма Sunny Optical уже начала выпуск деталей для камеры с переменной диафрагмой - считается, что она будет главной особенностью iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

Из рассекреченных данных следует, что основная камера смартфонов Apple будет способна менять диафрагму - устройство для контроля пропуска света. Это позволит получать более качественные и точно настроенные фотографии, в том числе в условиях плохого освещения. Также владельцы смартфонов получат новые инструменты настройки глубины резкости снимка.

Журналисты ETNews выяснили, что кроме Sunny Optical к производству подготовилась корейская LG Innotek. Она будет выпускать модули для камер iPhone в период с июня по июль. Партнер Apple уже установил на своем заводе специализированное оборудование.

Считается, что этой осенью Apple представит четыре модели смартфонов - флагманы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, складной аппарат и Air 2.