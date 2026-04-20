Одна из стран вводит экстренные меры

Правительство Нидерландов объявило о введении экстренных мер в связи с топливным кризисом, охватившим страну на фоне роста цен из-за войны в Иране. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Из-за резкого повышения цен на бензин и дизель власти Нидерландов начали предоставление финансовой помощи наиболее уязвимым слоям населения. Средства будут направлены на оплату счетов за электроэнергию. Также правительство призвало граждан по возможности сократить потребление энергии.

В качестве дополнительной меры принято решение о временном снижении налогов для пассажиров общественного транспорта, водителей грузовиков и рыбаков. В общей сложности на поддержку населения выделено около миллиарда евро.