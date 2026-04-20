Иран пригрозил США «окончательным наказанием»

Иран ответит США на любую попытку затянуть военный конфликт.

Как передает Day.Az, с таким предупреждением на странице в соцсети Х выступил советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер.

"Мы бдительно следим за тем, чтобы переговоры не стали прикрытием для стратегии "войны на истощение" и затягивания войны. В этом балансе любая ошибка противника приведет к окончательному наказанию, ответ, который может выйти за пределы региона, изменив будущий миропорядок", - написал иранский чиновник.