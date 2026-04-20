Азербайджан стал ключевым звеном С6 - новый импульс для Евразийской логистики

Автор: Ибрагим Алиев

Формат взаимодействия стран Центральной Азии укрепился и расширился, зафиксировав новую конфигурацию регионального сотрудничества. Расширение до С6 отражает изменения в геополитике и усиливает координацию в экономике, транспорте и энергетике, а Азербайджан занял в этом формате устойчивую позицию и влияет на ключевые процессы внутри объединения. Страны региона увязывают свои интересы в транспорте, энергетике, торговле и внешней политике. В этой системе Баку занял место, от которого сегодня зависит практическая связность всего пространства между Центральной Азией, Турцией и Европой.

Эта оценка прозвучала и на Анталийском дипломатическом форуме, где представители стран региона фактически подтвердили, что присоединение Азербайджана стало закономерным этапом общего сближения. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прямо связал этот шаг с меняющимися международными процессами, подчеркнув его естественный характер и общую логику развития консультативного формата.

Такой же подход обозначил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Музаффар Мадрахимов, который указал на усиление региональной синергии после подключения Азербайджана. По его словам, расширение открывает дополнительные возможности для инвестиционного, торгового, энергетического и транспортного сотрудничества, а сама модель регионализма все увереннее строится на прагматике и взаимной выгоде.

Смысл этих заявлений становится особенно понятным, если посмотреть на положение Азербайджана в общей системе евразийских маршрутов. Через Каспий, азербайджанские порты, железнодорожную сеть и выход к турецкому направлению формируется устойчивая связка, которая соединяет Центральную Азию с внешними рынками. Именно поэтому включение Баку в С6 усилило весь формат не на бумаге, а в его практической части.

Особую роль здесь играет Средний коридор, который за последние годы превратился в один из важнейших маршрутов между Азией и Европой. Для государств Центральной Азии участие Азербайджана означает доступ к уже действующей инфраструктуре, способной обеспечивать движение грузов в западном направлении через Южный Кавказ и далее к Турции. В результате регион получает более прочную логистическую опору и дополнительные возможности для расширения внешней торговли.

Экономическое значение этого шага тоже имеет конкретный масштаб. Совокупный ВВП стран Центральной Азии оценивается примерно в 570-580 миллиардов долларов, а Азербайджан добавляет к этому еще около 79 миллиардов. Это выводит его в число крупнейших экономик обновленного формата и одновременно усиливает общий рынок С6, к которому прибавляется еще и население Азербайджана численностью свыше 10 миллионов человек.

Внутри такого объединения взаимодействие стран приобретает более прикладной характер, поскольку каждая из сторон получает свою зону выгоды. Центральноазиатские государства укрепляют экспортные и транзитные возможности, Азербайджан расширяет роль ключевого узла на западном направлении, Турция получает более тесную связку с регионом, а европейские рынки - дополнительный маршрут поставок. На этой основе усиливается интерес к согласованию логистики, тарифов, графиков перевозок и инфраструктурных инвестиций.

Отдельное значение имеет энергетическое измерение, где азербайджанская инфраструктура уже обладает стратегической ценностью для более широкого региона. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказский газопровод расширяют возможности для вывода ресурсов на внешние рынки и усиливают общий энергетический вес С6. Для Туркменистана этот фактор особенно важен, поскольку дополнительные направления поставок в сторону Турции и Европы расширяют экспортный горизонт и укрепляют позиции всего объединения.

На этом фоне возрастает и политическое значение формата, потому что страны региона взаимодействуют сразу с несколькими крупными внешними игроками. Китай активно наращивает влияние через инвестиции и проекты в рамках инициативы "Пояс и путь". Россия сохраняет серьезное присутствие в торговле и региональных процессах. Европейский союз, США и Турция также проявляют устойчивый интерес к Центральной Азии. В этих условиях Азербайджан усиливает для С6 пространство дипломатической координации благодаря своей прагматичной внешней политике и опыту работы по нескольким направлениям одновременно.

Дополнительную устойчивость формату придает и тюркский фактор, который продолжает усиливаться в региональной политике. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан связаны между собой языковой, культурной и исторической близостью, а это облегчает координацию в гуманитарной сфере, образовании, медиа и деловых контактах. Участие Баку в Организации тюркских государств усиливает и этот контур, помогая увязывать экономические интересы с более широкой платформой сотрудничества.

Развитие С6 идет в период, когда вся евразийская логистика проходит через этап перестройки, а государства региона стремятся занять более сильные позиции в системе торговых и транзитных потоков. Расширяются портовые мощности, обновляются сухопутные маршруты, заключаются новые транспортные соглашения. В этой конфигурации Азербайджан оказывается в точке, где пересекаются интересы Центральной Азии, Южного Кавказа, Турции и Европы.

Именно поэтому расширение до С6 имеет значение далеко за пределами дипломатического протокола. Оно закрепляет более тесную связку внутри региона, усиливает его экономическую и транспортную устойчивость и повышает общий вес объединения на внешнем направлении. Азербайджан занял в этой системе одно из центральных мест, и его участие уже стало важной частью той региональной архитектуры, которая формируется сегодня в Евразии.