Азербайджан - опора Среднего коридора и Центральной Азии

Азербайджан станет западной опорой Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию с Турцией и Европой.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Джеймса Дюрсо, опубликованной в Oil Price - крупном международном новостно-аналитическом портале, специализирующемся на энергетике и геополитике.

В своей статье Дюрсо рассказал, что 16 ноября 2025 года, на Седьмой консультативной встрече глав государств Центральной Азии президенты "С5" - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - объявили, что к группе присоединяется Азербайджан. Теперь формат получил новое название - "С6".

Он напомнил, что в октябре 2023 года Президент Ильхам Алиев участвовал в Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, где отметил, что Азербайджан для стран Центральной Азии является надежной транзитной страной на пути к рынкам Турции и Европы. Отметив, что не менее важен и транзит в обратном направлении, глава государства сказал: "Наши братья в Центральный Азии знают, что вся транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для них".

"Совокупный ВВП Центральной Азии составляет 570-580 млрд долларов США, и Азербайджан добавит к нему еще 79 млрд. Таким образом, он станет третьей экономикой группы после Казахстана и Узбекистана. Население стран С5 составляет около 84 миллионов человек, и Азербайджан добавит свыше 10 миллионов", - подчеркнул Дюрсо.

Каковы преимущества присоединения Азербайджана к С5?

По мнению автора, одним из главных факторов является стратегическая связанность. Азербайджан расположен на побережье Каспийского моря и является ключевым звеном Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута). Его включение обеспечит Центральной Азии прямой доступ к европейским и турецким рынкам без необходимости опираться на маршруты через Россию или Иран.

Энергетические и инфраструктурные синергии. Азербайджанские нефтегазовые и трубопроводные сети (например, нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан и Южно-Кавказский газопровод) дополняют экспортные возможности стран Центральной Азии, усиливая их переговорные позиции на мировых энергетических рынках.

Туркменистан, располагающий пятыми по величине запасами природного газа в мире, сможет расширить поставки газа в Европу и Турцию, сократив свою зависимость от продаж Китаю.

Геополитический баланс. Азербайджан сохраняет равноудаленность от России, Запада и Китая. Теперь, когда карабахский конфликт урегулирован и территориальная целостность восстановлена, участие Баку в формате С6 может помочь странам Центральной Азии диверсифицировать партнерства и снизить зависимость от какой-либо одной внешней силы.

Страны С5 поддерживают стабильные отношения с Китаем, и только в первой половине 2025 года получили 25 млрд долларов США в виде кредитов и инвестиций в рамках инициативы "Пояс и путь". Их также интересуют транзитные маршруты через Афганистан, Пакистан и Иран, позволяющие избежать чрезмерной зависимости от какого-либо одного экспортного направления.

Россия остается важным торговым партнером, хотя ее позиции заметно уступили Китаю. Бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов отмечает, что отношения Центральной Азии с Россией эволюционируют с момента обретения независимости в 1991 году, и сегодня "Россия уже не "старший брат", а один из нескольких крупных партнеров". Узбекистан инвестирует в Афганистан, снабжает его электроэнергией и строит линии электропередачи.

В ноябре 2025 года Казахстан, Узбекистан и Туркменистан присоединились к шестистороннему соглашению о железнодорожном транзите, которое должно "перенаправить большую часть из 60 миллионов тонн ежегодных грузовых железнодорожных перевозок Китай - Европа" через Иран.

Тюркская солидарность. Азербайджан активно участвует в деятельности Организации тюркских государств (ОТГ). Присоединение к С5 усилит и культурно-лингвистические связи, укрепляя при этом тюркскую идентичность по всей Евразии.

Дипломатическое усиление. Расширение до формата "С6" придаст блоку больший вес в переговорах с внешними партнерами - США, Европой, Россией и Китаем, делая его более устойчивой региональной структурой. Группа должна будет решить, как организовать свою деятельность - возможно, в форме Ассоциации государств Центральной Азии, как предлагал посол в отставке Ричард Хогланд.

Возможные направления эволюции С6:

Альянс транспортных коридоров, ориентированный на инфраструктуру, логистику и торговые маршруты. Азербайджан станет западной опорой Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию с Турцией и Европой.

Преимущества - упрощение соглашений по перевозкам через Каспий; координация инвестиций в железные дороги, порты и трубопроводы; снижение зависимости от российских транзитных маршрутов.

Тюркский культурно-политический блок, ориентированный на общую идентичность, может укрепляться по мере того, как формат С6 будет все теснее взаимодействовать с Организацией тюркских государств.

Преимущества - более сильный коллективный голос на международных площадках; более простая координация в сфере образования, медиа и культурного обмена; укрепление связей с Турцией как стратегическим партнером.

Геополитический балансир, ориентированный на безопасность и стратегическую автономию, благодаря которому С6 станет нейтральным, но сплоченным блоком, удерживающим равную дистанцию от России, Китая, Европы и США.

Преимущества - усиление переговорной позиции в энергетике и безопасности; коллективная устойчивость к внешнему давлению; способность выступать посредником между евразийскими центрами силы.

"Республики сосредоточатся на экономических преимуществах развития более устойчивых транзитных коридоров. Укрепив свои экономики, они смогут более эффективно развивать безопасность и стратегическую автономию", - заключил Джеймс Дюрсо.

Перевод: Ибрагим Алиев