В Азербайджане произошло землетрясение
На территории Шамахинского района Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 18:55 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км.
