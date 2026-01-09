В Баку сгорел автомобиль

В Бинагадинском районе Баку сгорел автомобиль.

Как сообщает Day.Az, кадры с места происшествия были распространены в социальных сетях.

Причина возгорания автомобиля марки Opel Astra пока неизвестна.

Как отметили в МЧС, на горячую линию "112" министерства поступила информация о пожаре в автомобиле на территории поселка М.Э.Расулзаде Бинагадинского района Баку. В связи с сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар, возникший в легковом автомобиле марки "Opel", был оперативно потушен пожарными. В результате инцидента пострадавших нет. Расположенные поблизости объекты и зеленая зона были защищены от огня.

