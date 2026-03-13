https://news.day.az/unusual/1821810.html Уникальные кадры Эвереста с борта МКС - ФОТО Кадры горы Эверест - самой высокой вершины Земли, измеряемой от уровня моря, - впечатлили пользователей соцсетей. Как сообщает Day.Az, снимки были сделаны с борта Международной космической станции.
Эверест является частью Большого Гималайского хребта, который образовался около 50 миллионов лет назад в результате столкновения индийской и евразийской тектонических плит.
