Уникальные кадры Эвереста с борта МКС

Кадры горы Эверест - самой высокой вершины Земли, измеряемой от уровня моря, - впечатлили пользователей соцсетей.

Как сообщает Day.Az, снимки были сделаны с борта Международной космической станции.

Эверест является частью Большого Гималайского хребта, который образовался около 50 миллионов лет назад в результате столкновения индийской и евразийской тектонических плит.