В Гяндже столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в черте города. Столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали П. Алиев 2004 года рождения и Э. Мамедов 2005 года рождения, их госпитализировали. Сообщается, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.