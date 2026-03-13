В Гяндже столкнулись два автомобиля,

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в черте города. Столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП пострадали П. Алиев 2004 года рождения и Э. Мамедов 2005 года рождения, их госпитализировали.

Сообщается, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту аварии проводится расследование.