В Гяндже столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в черте города. Столкнулись два автомобиля.
В результате ДТП пострадали П. Алиев 2004 года рождения и Э. Мамедов 2005 года рождения, их госпитализировали.
Сообщается, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
По факту аварии проводится расследование.
