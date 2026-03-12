В подтверждение слов… Поэтические посвящения музыке Шопена в Баку

В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Музыка в музее" состоялся вечер поэзии и музыки под названием "Поэтические посвящения музыке Шопена", передает Day.Az.

В исполнении доцента кафедры "Специальное фортепиано" Бакинской музыкальной академии, доктора философии по искусствоведению Хадиджи Рзаевой прозвучали известные произведения великого польского композитора Фридерика Шопена.

Звучание фортепианных произведений Фридерика Шопена наполнило музейное пространство атмосферой романтической мечтательности, тонкой лирики и гармонии. "Если правда, что сердцевина всякого искусства есть поэзия, то в истории искусства найдется немного гениальных людей, которые воплощали бы ее в своем творчестве столь полно и совершенно, как Шопен..." - говорил о композиторе выдающийся пианист Генрих Нейгауз.

Ноктюрны, баллады, этюды, мазурки, вальсы, полонезы, экспромты и прелюдии Шопена наполнены романтизмом, утонченными эмоциями. Пианистка с особой чуткостью передала поэтическую природу музыки Шопена и подарила зрителям мир тонких музыкальных переживаний.

Вечер завершился бурными аплодисментами благодарных слушателей, став подтверждением слов гениального композитора, подарившего миру столь прекрасную музыку, полную пронзительной нежности: "Музыка не имеет отечества, отечество ее вся Вселенная".

