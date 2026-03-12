https://news.day.az/world/1821787.html Град накрыл пустыню в Саудовской Аравии - ВИДЕО Град сегодня накрыл несколько тысяч квадратных километров пустыни в провинции Таиф в Саудовской Аравии. Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Град сегодня накрыл несколько тысяч квадратных километров пустыни в провинции Таиф в Саудовской Аравии.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
