В Баку пройдет чемпионат города по кроссу

14 марта в Баку пройдет чемпионат города по кроссовому бегу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования организуют Бакинское городское управление по делам молодежи и спорта и Федерация легкой атлетики Азербайджана.

Турнир пройдет в Чыдырском конноспортивном центре и станет частью весеннего сезона.

Старт соревнований запланирован на 11:00.