https://news.day.az/sport/1821682.html В Баку пройдет чемпионат города по кроссу 14 марта в Баку пройдет чемпионат города по кроссовому бегу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования организуют Бакинское городское управление по делам молодежи и спорта и Федерация легкой атлетики Азербайджана. Турнир пройдет в Чыдырском конноспортивном центре и станет частью весеннего сезона.
В Баку пройдет чемпионат города по кроссу
14 марта в Баку пройдет чемпионат города по кроссовому бегу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования организуют Бакинское городское управление по делам молодежи и спорта и Федерация легкой атлетики Азербайджана.
Турнир пройдет в Чыдырском конноспортивном центре и станет частью весеннего сезона.
Старт соревнований запланирован на 11:00.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре