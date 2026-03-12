https://news.day.az/officialchronicle/1821718.html Утвержден меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ - Указ Утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в обмене опытом в сфере государственного управления между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ в связи с этим.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
