Утвержден меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ

Утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в обмене опытом в сфере государственного управления между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ в связи с этим.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

