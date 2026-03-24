В Баку ограничат движение на нескольких улицах - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
25 марта в Баку будут проводиться ремонтные работы на участках от улицы Джалила Мамедгулузаде до улицы Самеда Вургуна, а также на проспекте Гусейна Джавида - от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Ландау.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, движение в обоих направлениях будет ограничено с 08:00 25 марта до 22:00 26 марта.
Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.
