В Баку ограничат движение на нескольких улицах

25 марта в Баку будут проводиться ремонтные работы на участках от улицы Джалила Мамедгулузаде до улицы Самеда Вургуна, а также на проспекте Гусейна Джавида - от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Ландау.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, движение в обоих направлениях будет ограничено с 08:00 25 марта до 22:00 26 марта.

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.