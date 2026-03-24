Ливан объявил посла Ирана персоной нон-грата

Министерство иностранных дел Ливана объявило посла Ирана Мохаммада Резу Шейбани персоной нон грата. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ливанское государство отзывает свое одобрение кандидатуры иранского посла Мохаммада Резы Шейбани и объявляет его персоной нон грата", - указывается в тексте.

Иранский дипломат должен покинуть Бейрут не позднее 29 марта. Причиной такого решение в документе названо "нарушение Тегераном дипломатических норм и установленной практики общения между государствами".