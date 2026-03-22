Кувейт пожаловался международному авиарегулятору на атаки Ирана
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
"Мы направили официальный протест в ИКАО в связи с серьезными нарушениями и нападениями со стороны Ирана", - заявили кувейтские авиавласти.
Они считают, что атаки Ирана являются явным нарушением международных соглашений, так как подвергают серьезной опасности пассажиров.
Воздушное пространство Кувейта остается закрытым с конца февраля.
