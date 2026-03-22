Капитан "Нефтчи" сравнялся с показателем Гурбана Гурбанова

Полузащитник "Нефтчи" Эмин Махмудов забил свой 70-й гол за бакинский клуб.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, юбилейный мяч капитан "бело-черных" забил в матче 25-го тура Мисли Премьер-лиги против "Имишли" (6:0).

Для Махмудова этот гол стал 70-м в 281-й игре за "Нефтчи", цвета которого он защищает с 2017 года. В чемпионате Азербайджана на его счету 54 мяча в 229 матчах, в Кубке страны - 7 голов в 27 играх, еще 9 раз он отличился в еврокубках в 25 встречах.

Махмудов стал 10-м игроком в истории "Нефтчи", которому удалось достичь отметки в 70 и более голов. По этому показателю он сравнялся с Гурбаном Гурбановым и делит с ним 9-10-е места.

Рекорд клуба принадлежит Самиру Алекперову, на счету которого 142 забитых мяча.