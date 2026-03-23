Израиль сократит количество пассажиров в самолетах

Министр транспорта Израиля Мири Регев распорядилась ужесточить ограничения в отношении рейсов в аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщает портал Ynet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, с 23 марта число пассажиров на вылетающих рейсах сократится со 120 до 50.

Кроме того, будет ограничено количество вылетающих и прилетающих рейсов до одного в час вместо двух в обоих направлениях, указывает портал.