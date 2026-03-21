Будьте внимательны при покупке рыбы

Рыба настолько заморожена, что полностью потеряла свою мягкость.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эти кадры были сняты в одном из супермаркетов столицы.

Рыба, хранящаяся в холодильнике, замерзла до такой степени, что потеряла мягкость и практически превратилась в ледяную массу. Покупатели же часто испытывают трудности, пытаясь отличить замороженный продукт от просто охлаждённого.

Продавцы также подтверждают, что главным требованием покупателей является свежесть продукта. Однако иногда условия хранения и срок реализации напрямую влияют на качество рыбы.

Эксперт по питанию Ага Саламов отметил, что при чрезмерной заморозке или длительном нахождении под слоем льда содержание влаги в рыбе уменьшается. Это напрямую приводит к потере вкуса и качества.

По словам эксперта, наиболее целесообразно хранить рыбу при температуре от -18 до -20 градусов. Чрезмерная заморозка также влияет на вес продукта, и в итоге покупатель фактически оказывается обманутым.

Специалист добавил, что при покупке рыбы важно обращать внимание не только на то, чтобы она была холодной, но и на то, чтобы мясо сохраняло упругость. В противном случае покупатель платит не за рыбу, а фактически за ледяную массу.