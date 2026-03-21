Samsung представила спецверсию Galaxy S26 Ultra с усиленной защитой

Samsung представила спецверсию флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra Enterprise Edition, ориентированную на бизнес-сегмент. Устройство уже поступило в продажу в Великобритании, сообщает SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ключевой акцент в Enterprise-версии сделан на инструментах защиты информации. Смартфон оснащен системой Personal Data Engine с элементами искусственного интеллекта, которая работает в связке с корпоративными решениями безопасности KEEP и Knox Vault, обеспечивая шифрование и изоляцию критически важных данных.

По остальным характеристикам Samsung Galaxy S26 Ultra Enterprise Edition практически полностью повторяет стандартную модель Galaxy S26 Ultra. Устройство получило 6,9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 2600 нит с поддержкой HDR10+, четыре камеры на 200, 10, 50 и 50 Мп.

За производительность устройства отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, дополненный 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Среди прочих параметров отмечается наличие аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 60 и 25 Вт соответственно, а также Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8.5. Производитель обещает до семи лет обновлений безопасности и операционной системы.