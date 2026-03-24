В штаб-квартире ООН открылась выставка работ азербайджанских художников, посвященная Новрузу

В рамках сотрудничества постоянного представительства Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций с центром социально-психологической реабилитации молодежи Dirçəliş (Возрождение) в штаб-квартире ООН открылась выставка работ молодых азербайджанских художников под названием "Искусство для культурной дипломатии, Азербайджан - место встречи Востока и Запада".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано по случаю Международного дня Новруза, учрежденного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 23 февраля 2010 года. На открытии присутствовали представители миссий, действующих в ООН, дипломаты и др.

В своем выступлении постоянный представитель Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций Тофиг Мусаев подчеркнул важность праздника Новруз для азербайджанского народа и его культурного наследия. "Новруз - это праздник, в основе которого лежат ценности мира, взаимопонимания и культурного многообразия. Этот праздник также наглядно напоминает нам о роли культуры в содействии единству и диалогу между народами. Отметим, что Азербайджан инициировал и возглавил принятие на консенсусной основе резолюции Генеральной Ассамблеи об учреждении Международного дня Новруза", - отметил Тофиг Мусаев.

Затем кандидат от Азербайджана в Комитет ООН по правам ребенка Фарид Адилов представил свое видение будущей деятельности комитета. Он сказал, что провел двусторонние встречи в ООН и обсудил этот вопрос с представителями других государств.

На выставке представлены 34 картины 18 художников на темы праздника Новруз и азербайджанской культуры.

Выставка продлится до 27 марта.