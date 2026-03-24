Тяжелое ДТП в Мингячевире, 4 пострадавших
В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей марок "Nissan" и "Opel" пострадали 4 человека.
Сообщается, что в аварии пострадали водитель "Opel" Рухани Джафаров, а также его пассажиры - Ревана Джафарова (1989 года рождения), Тарана Муталлимова (1966 года рождения) и Севиль Асадова (1950 года рождения).
По факту проводится расследование.
