В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей марок "Nissan" и "Opel" пострадали 4 человека.

Сообщается, что в аварии пострадали водитель "Opel" Рухани Джафаров, а также его пассажиры - Ревана Джафарова (1989 года рождения), Тарана Муталлимова (1966 года рождения) и Севиль Асадова (1950 года рождения).

По факту проводится расследование.