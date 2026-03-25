https://news.day.az/world/1824126.html

В Ираке атакован отель с американскими военными - ВИДЕО

Отель в городе Эрбиль (Ирак), где, по имеющимся данным, проживают в том числе американские военнослужащие, минувшей ночью подвергся атаке. Как передает Day.Az, соответствующие кадры происшествия распространились в сети. По предварительной информации, есть пострадавшие, однако точное число раненых и их состояние пока не уточняются.