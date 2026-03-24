Кипр добивается вывода с острова британских баз

Власти Республики Кипр поставили перед собой цель добиться в долгосрочной перспективе вывода британских военных баз с острова. Об этом сообщила во вторник кипрская газета Phileleftheros со ссылкой на собственные источники в правительстве островного государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно полученной изданием информации, официальная Никосия планирует сформировать вместе с Лондоном технический комитет для двустороннего обсуждения статуса британских баз на Кипре.

Президент островного государства Никос Христодулидис уже заявил властям Соединенного Королевства, что считает британские военные базы Акротири и Декелия пережитком колониального периода кипрской истории. В минувший понедельник он изложил членам Национального совета Кипра - главного совещательного органа при главе государства с участием лидеров парламентских партий - основные принципы своего подхода к указанной проблеме с упоминанием ряда уже предпринятых Никосией шагов.

В частности, источники издания сообщили, что на этом заседании ряд членов Национального совета продемонстрировали сдержанный подход, выразив сомнения в целесообразности "открытия фронта" в отношениях с Великобританией в ситуации, когда собственно кипрская проблема остается нерешенной. Они также предложили просчитать возможную реакцию Лондона на официальное внесение кипрскими властями инициативы о выводе британских баз с острова, посоветовав правительству Христодулидиса сосредоточить основное внимание на практических проблемах тех киприотов, которые проживают на территориях острова, находящихся под британской юрисдикцией. При этом на Совете было подчеркнуто, что кипрским властям необходимо проявлять в этом вопросе известную осторожность.

2 марта авиабаза Акротири подверглась атаке БПЛА. Это произошло после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об одобрении просьбы США об использовании военных баз королевства для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране. В результате удара дрона базе был нанесен ущерб. Глава МИД острова Константинос Комбос заявил, что все дроны были запущены с территории Ливана.