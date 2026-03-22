Диалог в ереванском метро: столкновение двух Армений

Автор: Акпер Гасанов

Эти слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие во время его поездки по Еревану, стали не просто его эмоциональной реакцией на неудобный вопрос. По сути, они превратились в честное политическое признание провала прежней линии в отношении карабахских армян и всей стратегии, которой Ереван придерживался на протяжении десятилетий.

Реплика Пашиняна, обращенная к армянке, которая незаконно проживала на временно оккупированных территориях Азербайджана, показала гораздо больше, чем, вероятно, хотел сам армянский премьер. В его словах прозвучало главное: Армения действительно вкладывала колоссальные ресурсы в поддержание существования армянского населения на территориях, которые международным правом однозначно признавались частью Азербайджана.

Это была сознательная политика сохранения статус-кво, основанного на факте оккупации около 20% азербайджанских земель. Пашинян фактически подтвердил, что армянская сторона стремилась удержать этот статус-кво любой ценой. Его заявление о "миллиардах, потраченных из заработанного гражданами Армении" - это прямое свидетельство того, что Ереван рассматривал временно оккупированные территории нашей страны не как предмет переговоров, а как уже закрепленную реальность, которую необходимо лишь удерживать.

Однако история распорядилась иначе. И 44-дневная война 2020 года и однодневная антитеррористическая операция в сентябре 2023 года окончательно разрушили прежнюю модель. Тот статус-кво, на который делала ставку армянская политическая элита, оказался нежизнеспособным. Новая реальность сформировалась не в кабинетах, а на поле боя и в дипломатических переговорах. И эта реальность принципиально иная: она основана на признании территориальной целостности государств и необходимости мирного сосуществования.

Сегодня Армения и Азербайджан ведут переговоры, в рамках которых всё чаще звучат взаимные сигналы о признании границ и поиске устойчивого мира. Более того, уже появились конкретные элементы будущего регионального взаимодействия. Поставки азербайджанских энергоносителей в Армению и транзит российского зерна через территорию Азербайджана в армянском направлении - это не просто экономические эпизоды, а маркеры новой эпохи. Эпохи, в которой прагматизм начинает постепенно вытеснять идеологию конфликта.

И в этом контексте слова Пашиняна приобретают особый смысл. Его раздражение адресовано не только конкретной женщине, но и той части общества, которая до сих пор живет в логике прошлого. Армяне, проживавшие на временно оккупированных территориях Азербайджана, действительно мыслили в иной парадигме. Для них Карабах был не предметом компромисса, а символом, за который необходимо "бороться до конца".

Эта логика во многом подпитывалась политическими силами в самой Армении, которые на протяжении лет строили свою популярность на реваншистских лозунгах. Сегодня эти же люди и остаются электоральной базой реваншистских сил. Именно они наиболее болезненно воспринимают новую реальность, в которой нет места прежним иллюзиям. Для них признание территориальной целостности Азербайджана - это не шаг к миру, а поражение.

И потому любые слова Пашиняна, которые можно трактовать как отказ от прежнего курса, вызывают у них резкую реакцию. Так что, в диалоге в метро обнажился кризис , вызванный столкновением двух мировоззрений: старого, основанного на конфронтации и территориальных претензиях, и нового, ориентированного на мир и развитие.

Но объективная реальность такова, что возврата к прошлому уже не существует. Регион вступил в новую фазу, где ключевым становится не контроль над территориями, а способность выстраивать взаимовыгодные отношения. Экономические связи, транспортные коридоры, энергетическое сотрудничество - всё это формирует основу будущей стабильности.

В конечном счете, выбор, перед которым стоит Армения, предельно ясен. Либо страна окончательно примет новую реальность и станет частью формирующейся региональной архитектуры сотрудничества, либо продолжит оставаться заложником реваншистских настроений, которые неизбежно ведут к изоляции и новым потрясениям. Азербайджан готов к любому развитию событий.