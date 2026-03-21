Иран нанес удары по американским базам

Американские военные базы на Ближнем Востоке снова горят после ударов иранских дронов и беспилотников.

Как передает Day.Az, кадры пожаров распространились в социальных сетях.

Согласно информации, горит военная база Виктория в столице Ирака Багдаде, военная база США Ас Салам в Кувейте.

Также сообщается о попаданиях по военным базам США в Саудовской Аравии и ОАЭ.