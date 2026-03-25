Латвия видит потенциал расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном

Латвия рассматривает Азербайджан как одного из ключевых партнеров на Южном Кавказе и отмечает устойчивый рост двусторонней торговли, а также перспективы углубления сотрудничества в сферах логистики, инвестиций и "зеленых" технологий.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил государственный секретарь Министерства экономики Латвии Райвис Бремшмитс.

"Азербайджан является одним из важнейших партнеров Латвии на Южном Кавказе. Хотя двустороннее экономическое сотрудничество развивается постепенными темпами, оно остается стабильным и демонстрирует позитивный долгосрочный потенциал.

С точки зрения торговли, в 2024 году Азербайджан занял 59-е место среди внешнеторговых партнеров Латвии, а общий товарооборот достиг 47 миллионов евро, увеличившись на 10,2 %. В первом полугодии 2025 года товарооборот составил 28 миллионов евро, показав значительный рост на 43 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В экспорте Азербайджан занял 55-е место в 2024 году, при этом объем латвийского экспорта составил 37 миллионов евро, увеличившись на 17,2 % в годовом выражении. В первом полугодии 2025 года экспорт продолжил динамично расти, достигнув 21 миллиона евро (рост на 43%)", - сказал он.

По его словам, импорт из Азербайджана занял 67-е место в 2024 году и составил 10 миллионов евро (снижение на 9,2%), тогда как в первом полугодии 2025 года импорт достиг 7 миллионов евро, также увеличившись на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"По объему привлеченных инвестиций Азербайджан занял 40-е место среди иностранных инвесторов в Латвии в 2024 году - 15 миллионов евро. В первом полугодии 2025 года этот показатель вырос до 16 миллионов евро (рост на 7%).

Азербайджан активно модернизирует свою экономику, уделяя особое внимание привлечению иностранных инвестиций в такие сферы, как энергетика, сельское хозяйство, логистика и цифровизация. Эти процессы создают реальные возможности для расширения двусторонней торговли, стимулирования взаимных инвестиций, укрепления деловых связей и взаимодействия между организациями по продвижению торговли и инвестиций", - отметил госсекретарь.

Р. Бремшмитс подчеркнул, что Латвия видит потенциал сотрудничества в ряде направлений, включая транспорт и логистику, сельское хозяйство и производство продуктов питания, а также образование, научные исследования и инновации: "Эти сектора открывают возможности для делового взаимодействия, обмена знаниями и реализации взаимовыгодных проектов при условии наличия рыночного интереса и соответствующих экономических условий".

По словам госсекретаря, Азербайджан активно модернизирует экономику, привлекая иностранные инвестиции в сферы энергетики, сельского хозяйства, логистики и цифровизации: "Эти направления во многом совпадают с приоритетами Стратегии исследований и инноваций Латвии (RIS3), что создает благоприятные условия для сотрудничества.

Это, в свою очередь, открывает возможности для латвийских компаний расширять свое присутствие в регионе, развивать новые экспортные направления и участвовать в проектах модернизации экономики страны.

Более глубокое инвестиционное сотрудничество, естественно, будет зависеть от рыночных условий, коммерческого интереса и общего делового климата. Продолжение диалога между деловыми кругами и профильными институтами может способствовать выявлению направлений, где сотрудничество сможет органично развиваться со временем".

Р. Бремшмитс заявил, что в этом контексте взаимодействие может принимать различные формы, включая создание совместных предприятий или реализацию проектов в индустриальных и технологически ориентированных зонах при наличии четкого коммерческого интереса.

"А также существуют перспективы сотрудничества в сфере "зеленых" технологий, включая управление отходами, водными ресурсами и развитие биоэкономики. Проводимая в Азербайджане модернизация экономики и акцент на устойчивом развитии создают благоприятные условия для диалога и сотрудничества в таких областях, как управление отходами, водными ресурсами и биоэкономика.

С точки зрения Латвии, сотрудничество в этих сферах будет зависеть от рыночных условий, коммерческого интереса и общего делового климата. Латвия заинтересована в обмене опытом и поиске практических форм взаимодействия в тех направлениях, где совпадают взаимные интересы, включая решения в области циркулярной экономики и дальнейшее развитие биоэкономики с учетом приоритетов и долгосрочных потребностей обеих стран", - добавил он.

Госсекретарь также отметил, что Латвия последовательно реализует политику устойчивого развития и активно способствует продвижению климатической повестки, инноваций и внедрению современных технологий, поддерживающих "зеленый" переход.

"Это создает прочную основу для структурированного обмена опытом с партнерскими странами, которые реализуют меры по модернизации экономики. В этой связи Латвия видит хороший потенциал для сотрудничества и обмена знаниями с Азербайджаном в таких областях, как энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и развитие устойчивой промышленности", - заключил Р. Бремшмитс.