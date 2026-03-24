Смертельное ДТП в Товузе

В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в районе легковой автомобиль марки Mercedes, находившийся в движении, потерял управление и опрокинулся в овраг. В результате аварии водитель - житель города Говлар Товузского района, 1990 года рождения Р. Гасанов - скончался на месте происшествия.

На место инцидента были привлечены сотрудники полиции.

По данному факту проводится расследование.