Смертельное ДТП в Товузе - ФОТО

В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в районе легковой автомобиль марки Mercedes, находившийся в движении, потерял управление и опрокинулся в овраг. В результате аварии водитель - житель города Говлар Товузского района, 1990 года рождения Р. Гасанов - скончался на месте происшествия.