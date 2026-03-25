https://news.day.az/culture/1824191.html В столице Мексики прошел концерт в честь праздника Новруз - ВИДЕО Посольства Азербайджана, Турции и Казахстана в Мексике, совместно с Турецким культурным центром Института Юнуса Эмре в Мехико и при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия (Баку), организовали концерт по случаю праздника Новруз.
В столице Мексики прошел концерт в честь праздника Новруз - ВИДЕО
Посольства Азербайджана, Турции и Казахстана в Мексике, совместно с Турецким культурным центром Института Юнуса Эмре в Мехико и при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия (Баку), организовали концерт по случаю праздника Новруз.
Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие представители парламента Мексики, государственных структур, дипломатического корпуса и местных СМИ.
В рамках открытого для публики концерта выступили ансамбль под руководством Наны Бабаевой и коллектив Тюркского мира. Были исполнены произведения композиторов Азербайджана, Турции, Казахстана и Мексики.
