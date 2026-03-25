В столице Мексики прошел концерт в честь праздника Новруз

Посольства Азербайджана, Турции и Казахстана в Мексике, совместно с Турецким культурным центром Института Юнуса Эмре в Мехико и при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия (Баку), организовали концерт по случаю праздника Новруз.

Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие представители парламента Мексики, государственных структур, дипломатического корпуса и местных СМИ.

В рамках открытого для публики концерта выступили ансамбль под руководством Наны Бабаевой и коллектив Тюркского мира. Были исполнены произведения композиторов Азербайджана, Турции, Казахстана и Мексики.