Как Маск оставил департию США без главного рычага пропаганды

Автор: Ибрагим Алиев

Похоже, что демократы в США все еще не могут переварить тот факт, что в 2022 году они потеряли один из своих самых эффективных рычагов пропаганды и давления - соцсеть Х (ранее Twitter). В Азербайджане Х не так популярен, как Instagram или Tiktok, но на Западе, особенно в США, - это источник информации и новостей номер 1. Естественно, что при таком раскладе администрации Байдена было необходимо иметь здесь влияние.

В ту пору модераторы и алгоритмы соцсети удаляли и блокировали все, что было неугодно Белому дому, что фактически является ограничением свободы слова. Грамотно запущенная в Twitter кампания в рамках "культуры отмены" (cancel culture) могла уничтожить не только любого политика, звезду, общественного деятеля, но и обычных людей, несогласных с тем, что творилось при демократах.

Спасать ситуацию решил предприниматель Илон Маск, который начал задавать вопросы своим подписчикам:

- нужен ли Twitter новый алгоритм?

- соблюдает ли платформа принципы свободы слова?

Количество жалоб, написанных в ответах на публикациях, превысело все ожидания. Маск решил действовать и 27 октября 2022 года закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд. Главным его аргументом являлся, как мы отметили выше, тот факт, что платформа, будучи подвластной демократической партии США, превратилась в машину пропаганды. Маск подтвердил, что Twitter слишком жестко модерировал контент, алгоритмы и правила были непрозрачными, важные темы могли подавляться. На платформе разрешалось выражать мнение, которое в угоду правительству или продвигаемому нарративу, который часто не имел никакой связи с семейными ценностями, реальностью, да и вообще можно везде увидеть откровенную манипуляцию информацией, учитывая то, что Twitter и тогда являлся главным источником "breaking" новостей. Сейчас, после покупки и переименования сервиса в Х, платформа только выиграла, ибо Маск уволил всех манипулянтов, освободил соцсеть от влияния демпартии и ввел новшества, которые помогают сразу же разоблачить ложь и любой фейк. Речь о заметках пользователей к тем или иным публикациям, которые чаще опровергают написанное.

К примеру, один из главных врунов в Сенате - Адам Шифф - больше не может врать пользователям, преследуя те или иные цели. Сразу же кто-то может отметить, что сенатор врет, некорректен или манипулирует фактами.

Понятно, что при таком раскладе демократам нынче трудно. Это поражение, которое им никак не удается переварить. Как результат, спустя почти 4 года, они пытаются выставить Маска виноватым. В частности, суд в Сан-Франциско признал миллиардера виновным по делу о покупке Twitter. Сан-Франциско, отметим, - один из самых демократических и либеральных городов США. Демократическая партия доминирует в местной политике, а жители района залива традиционно поддерживают демократов с огромным отрывом. Город является оплотом прогрессивных взглядов - всего того, что Трамп считает не соответствует семейным ценностям.

В ходе слушаний в суде Сан-Франциско присяжные пришли к выводу, что заявления Маска, касавшиеся, в первую очередь, доли фейковых аккаунтов на платформе, нарушили федеральные законы. В вердикте указывается, что из-за утверждений Маска о "бот-аккаунтах" акции Twitter подверглись "искусственному обесцениванию". В то же время жюри не нашло оснований для утверждения о том, что Маск осуществлял общую "преступную схему" с целью обмана инвесторов Twitter.

На самом же деле все было далеко не так. Несколько независимых исследований показали, что боты реально существовали. Причем, не в малом количестве, как утверждается противниками Маска. Ими являлись 24-37% активных аккаунтов. То есть предприниматель не придумал проблему. Она подтверждается, а момент с акциями - это маневр, который позволяет юридически давить.

Тем временем, власти города и отдельные политики тоже используют аргумент со "свободой слова". При этом под руководством демпартийных политиков Сан-Франциско сам просел в этом вопросе. Здесь прокуроры удобно начали использовать законы о "заговоре" против протестующих, их регулярно задерживают, одни протесты допускаются легче, чем другие, правые и консервативные акции встречают более жесткую реакцию. Власть даже вмешивается в оценку содержания речи.

То есть мы видим классический пример лицемерия. Демократическая партия США не усвоила уроков поражения и продолжает продвигать контроль над информацией под удобными формулировками. Расширяются определения "вредного контента", вводятся новые требования к платформам, усиливается давление на правила распространения информации. Это прямое вмешательство в то, что люди могут видеть и обсуждать.

Одновременно через аффилированные структуры формируются оценки, которые быстро превращаются в доминирующую повестку. Эти оценки подаются как объективные, хотя отражают конкретную политическую линию. В результате часть информации получает приоритет, а остальная фактически выдавливается из широкого обсуждения.

Такая практика уже применялась на внешнем направлении. К примеру, в отношении Азербайджана годами продвигались односторонние интерпретации, которые закреплялись в информационном поле и влияли на восприятие страны. Это была устойчивая линия, которая формировалась через медиа и экспертную среду, включая на просторах соцсети. Но сейчас ситуация изменилась благодаря Маску, который разрушил прежний порядок. Информация в Х больше не поддается централизованному контролю. Именно поэтому демократы продолжают давить. Они пытаются вернуть влияние, которое потеряли после 2022 года, несмотря на то, что эта линия уже не работает. Попытки удержать контроль только усиливают недоверие и показывают, что речь идет не о защите свободы слова, а о борьбе за управление повесткой. Демократической партии США пора прекратить эту клоунаду.