В доме в Исмаиллы вспыхнул сильный пожар

В Исмаиллинском районе произошел сильный пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, возгорание произошло в селе Джюльян в шестикомнатном доме, принадлежащем Вусалу Вели оглы Байрамову, 1979 года рождения.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Государственной службы пожарной безопасности района Исмаиллы, соседние строения удалось спасти от огня.

Пожар был быстро локализован и полностью потушен. По факту инцидента проводится расследование.