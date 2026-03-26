https://news.day.az/society/1824232.html В доме в Исмаиллы вспыхнул сильный пожар В Исмаиллинском районе произошел сильный пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, возгорание произошло в селе Джюльян в шестикомнатном доме, принадлежащем Вусалу Вели оглы Байрамову, 1979 года рождения.
В доме в Исмаиллы вспыхнул сильный пожар
В Исмаиллинском районе произошел сильный пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, возгорание произошло в селе Джюльян в шестикомнатном доме, принадлежащем Вусалу Вели оглы Байрамову, 1979 года рождения.
Благодаря оперативным действиям сотрудников Государственной службы пожарной безопасности района Исмаиллы, соседние строения удалось спасти от огня.
Пожар был быстро локализован и полностью потушен. По факту инцидента проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре