OpenAI закрыла сервис для генерации видео

Компания OpenAI объявила о закрытии приложения Sora - сервиса для генерации видео, запущенного в прошлом году как отдельный продукт.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, в компании пояснили, что прекращают развитие приложения, чтобы перераспределить ресурсы и сосредоточиться на других направлениях.

"С ростом нагрузки на вычислительные мощности команда Sora переключится на исследования симуляции мира для развития робототехники, которая поможет решать реальные физические задачи", - заявили в OpenAI.

Компания отметила, что такие изменения вызваны высокой стоимостью вычислений, необходимых для работы подобных сервисов. При этом рассматривается возможность сохранить пользовательский контент и обеспечить его экспорт.

Sora стала первым самостоятельным приложением OpenAI после ChatGPT и быстро заняла верхние позиции в App Store после запуска в сентябре. Однако сервис столкнулся с критикой правообладателей из-за использования интеллектуальной собственности и изображений людей, а также обвинениями в распространении недостоверного контента.