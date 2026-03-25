В Баку планируется снос домов

В Баку планируется снос большого числа квартир и частных домов в разных районах. Некоторые из этих домов не имеют официальных документов, таких как выписка из реестра или другие правоустанавливающие бумаги.

Насколько жители информированы по вопросу выплат компенсаций?

По данным, в некоторых районах уже проведены замеры, жителей уведомили, а также выполнены определенные регистрационные процедуры. Однако во многих случаях гражданам не предоставлена полная информация о сумме и условиях компенсации.

Как сообщает Day.Az, согласно законодательству, самовольные постройки не считаются полноценной собственностью. Поэтому автоматическое право на компенсацию за такие дома отсутствует. Тем не менее учитывается фактическое пользование и проживание, и на практике государство в определенной степени признает эти случаи.

Эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев в интервью ATV Xəbər отметил, что выплата компенсации за самовольные дома в основном зависит от района, где расположен объект. Если дом построен в запрещенных для строительства зонах, например, в охранной полосе, компенсация может не предоставляться. В таких случаях строительство считается незаконным, и государство в будущем не несет ответственности за возможные аварии или проекты строительства.

В то же время районы вроде Алатавы, Футболчу, Ясамал и Кубинка формировались как жилые на протяжении многих лет. Жители этих районов, фактически проживавшие там длительное время, как правило, получают компенсацию при сносе своих домов.

При сносе, проводимом государством, компенсация обычно выплачивается денежной суммой. В случае сноса частными строительными компаниями гражданам предоставляют квартиры в новых зданиях. До передачи новых квартир расходы на аренду и переезд также покрывает строительная компания.