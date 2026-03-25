Сын Криштиану Роналду приступил к тренировкам в академии "Реала"

Сын нападающего "Аль-Насра" и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду начал тренировки в составе молодежной команды "Реала" до 16 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Athletic, юный футболист уже провел первые занятия в академии испанского клуба.

В ближайшее время Роналду-младший может оформить полноценный переход в мадридский коллектив. На данный момент он числится в структуре саудовского "Аль-Насра", но его успехи на международной арене привлекают внимание европейских скаутов. Ранее юный португалец получил вызов в сборную Португалии U15 на международный турнир в Хорватии, где в финальном матче против хозяев оформил дубль и помог команде одержать победу.

Напомним, что его отец, Криштиану Роналду, выступал за "Реал Мадрид" с 2009 по 2018 год. За это время он провел 438 матчей, забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу, став лучшим бомбардиром в истории клуба. После мадридского этапа карьеры Роналду перешел в туринский "Ювентус".