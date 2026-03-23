В Анкаре простились с погибшими в Катаре сотрудниками компании ASELSAN

В Анкаре 23 марта состоялась церемония прощания с сотрудниками технического персонала оборонной компании ASELSAN, погибшими при крушении военного вертолета в Катаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в числе собравшихся почтить память Сулеймана Джемре Каxрамана и Исмаила Энеса Джана в столичной мечети Ахмет Хамди Аксеки находились вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, глава Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и руководство ASELSAN.

Церемония прощания с майором ВС Турции Синаном Таштекином намечена на 24 марта.

Инцидент c крушением вертолета военно-воздушных сил Катара произошел вечером 21 марта у побережья арабской страны. В числе семи погибших - два сотрудника компании ASELSAN и один военнослужащий ВС Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и руководство Министерства национальной обороны Турции выразили соболезнования родным и близким погибших, а также народам двух стран.