В Азербайджане ожидаются снег и град

25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться, в основном без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, утром и вечером в отдельных районах возможны дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются осадки, в отдельных зонах - интенсивные. Ожидаются грозы, возможен град, в горных районах - снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10 градусов тепла, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью - 2-5 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.

