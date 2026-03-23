Трамп выразил надежду на выгодное для всех соглашение с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае заключения мирного соглашения с Ираном оно должно быть выгодно для всех сторон, включая Израиль и других ближневосточных союзников Вашингтона.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер заявил, выступая на мероприятии в Мемфисе.

"Будем надеяться, что сможем заключить сделку, которая будет хорошей для всех нас, в том числе для союзников на Ближнем Востоке, которые очень хорошо к нам относились, включая Израиль", - сказал Трамп.

По его словам, переговоры с Тегераном начались около двух дней назад. "Я думаю, что переговоры идут очень хорошо. Они хотят мира... Я бы сказал, что есть очень хорошие шансы на успех", - подчеркнул Трамп.

Отметим, что ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бегаи сообщил иранским СМИ, что Тегеран не ведет прямых переговоров с Вашингтоном, а лишь изложил свою позицию посредникам.