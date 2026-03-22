Американский форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гостевая игра против "Орландо" (105:104) стала для Джеймса 1 612-й в турнире. По этому показателю он обошел четырехкратного чемпиона НБА Роберта Пэриша.

Джеймсу 41 год, он по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Форвард является рекордсменом лиги по количеству набранных очков и проведенных сезонов. Нынешний сезон стал для Джеймса 23-м в НБА.