На Android появится «период охлаждения» для установки приложений

Компания Google объявила о пересмотре механизма установки приложений на базе Android из сторонних источников. Новые правила предполагают введение дополнительных этапов проверки и "периода охлаждения" при установке APK-файлов от неподтвержденных разработчиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возможность установки приложений вне сертифицированных магазинов сохраняется, однако фактически сопровождается рядом ограничений. В компании подчеркивают, что изменения направлены на снижение рисков заражения устройств вредоносным ПО и противодействие мошенническим схемам.

Согласно обновленной процедуре, пользователь по-прежнему должен вручную активировать соответствующий режим, однако далее система будет запрашивать подтверждение того, что действия не выполняются под влиянием третьих лиц.

Следующим этапом станет обязательная перезагрузка устройства, призванная прервать потенциальные удаленные сессии, если действия пользователя координируют мошенники или они управляют смартфоном. Ключевым нововведением станет 24-часовая пауза перед установкой, после которой потребуется повторное подтверждение личности с использованием биометрии или PIN-кода.

После завершения всех этапов установка приложения будет разрешена. При этом пользователи смогут активировать доступ к установке из неизвестных источников на ограниченный срок (до семи дней) либо на постоянной основе, однако система будет регулярно отображать предупреждения о неподтвержденном происхождении ПО.

Параллельно Google вводит изменения для разработчиков. В частности, появится упрощенный режим распространения приложений для небольших проектов с ограничением до 20 устройств без обязательной полной верификации.

Ожидается, что новые правила вступят в силу в августе 2026 года, а с сентября в ряде стран будет введено обязательное подтверждение личности разработчиков для распространения приложений на сертифицированных устройствах под управлением Android.