В США заявили о достижении основных задач операции против Ирана

Задачи США в операции против Ирана практически достигнуты.

Как передает Day.Az, об этом сказал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

"Я считаю, что первоначальная миссия практически завершена. Мы пытались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, нейтрализовать ВМС. Эти цели были достигнуты", - отметил он.

По словам конгрессмена, конфликт затягивается из-за того, что у Тегерана есть возможность угрожать безопасности судоходства в Ормузском проливе.

"Как только мы немного стабилизируем ситуацию, думаю, дело будет практически сделано", - добавил он.