В США заявили о достижении основных задач операции против Ирана
Задачи США в операции против Ирана практически достигнуты.
Как передает Day.Az, об этом сказал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
"Я считаю, что первоначальная миссия практически завершена. Мы пытались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, нейтрализовать ВМС. Эти цели были достигнуты", - отметил он.
По словам конгрессмена, конфликт затягивается из-за того, что у Тегерана есть возможность угрожать безопасности судоходства в Ормузском проливе.
"Как только мы немного стабилизируем ситуацию, думаю, дело будет практически сделано", - добавил он.
