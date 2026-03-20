Азербайджанский дзюдоист стал вице-чемпионом Большого шлема

Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов завоевал серебряную медаль на турнире серии Большого шлема, проходящем в Тбилиси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в весовой категории до 66 кг Байрамов уверенно дошел до финала, одержав ряд побед по ходу турнира. В решающей схватке он уступил представителю Казахстана Нурканату Серикбаеву и стал вице-чемпионом соревнований.

В первый день турнира на татами также вышли еще три представителя Азербайджана. Рашад Елкиев (66 кг) выбыл на стадии 1/8 финала.

В категории до 48 кг Кенуль Алиева дошла до четвертьфинала, однако не смогла продолжить борьбу за медали, уступив в основной и утешительной схватках.

Лейла Алиева (52 кг) завершила выступление уже после стартового поединка.

Всего сборная Азербайджана заявила на турнир 11 дзюдоистов.