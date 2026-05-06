Китай призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке

Китай призывает к всеобъемлющему прекращению огня на Ближнем Востоке и созданию условий для деэскалации в Ормузском проливе. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация в Ормузском проливе остается напряженной. Лишь путем скорейшего достижения всеобъемлющего прекращения боевых действий могут быть созданы условия для деэскалации напряженности в Ормузском проливе", - отметил он.

Дипломат также заявил о необходимости соблюдения суверенитета, безопасности и территориальной целостности региональных государств и учета их озабоченностей в области безопасности.