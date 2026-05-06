В Азербайджане формируются институциональные основы цифровой трансформации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов, выступая на V Форуме развития агробизнеса, проводимом в рамках выставки "Caspian Agro Week" в Баку.

По его словам, создание Совета по цифровому развитию позволяет осуществлять этот процесс более скоординированно.

Замминистра отметил, что мировой аграрный сектор превратился в глобально трансформируемую систему, и в центре этих изменений находятся технологии. Рынок аграрных технологий быстро расширяется, и этот рост обусловлен объективной необходимостью: "В 2025 году глобальный рынок аграрных технологий достиг 25 миллиардов долларов. Согласно прогнозам, в течение следующих 10 лет эта цифра возрастет до 75 миллиардов долларов".

Он подчеркнул, что мир сталкивается с растущим спросом на продовольствие. Согласно прогнозам ООН, в ближайшие 25 лет потребуется существенно увеличить объёмы производства продовольствия. Однако ограниченность ресурсов еще больше усложняет этот процесс, и ответить на этот вызов могут только технологические решения, основанные на данных .

С.Асадов отметил, что в аграрной сфере существует успешный международный опыт: "Такие страны, как Нидерланды и Израиль, организовав сельское хозяйство на знаниях и технологиях, стали глобальными лидерами. Это показывает, что конкурентное преимущество зависит не от объема ресурсов, а от управления ими".

Замминистра добавил, что в Азербайджане также предпринимаются важные шаги в направлении цифровой трансформации аграрной сферы: "Управление всей цепочкой - от производства до экспорта - на цифровых платформах может значительно увеличить аграрный экспортный потенциал нашей страны".