Азербайджан выставит 26 дзюдоистов на Кубок Европы

26 азербайджанских дзюдоистов выступят на Кубке Европы среди взрослых, который пройдет в грузинском Гори.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, страну на турнире представят 23 мужчины и 3 женщины в девяти весовых категориях.

В мужскую сборную вошли Бабарагим Мирзаев, Мурад Алиев, Мурад Мурадлы, Магомед Мамишов, Шамо Гусейнов (все - 60 кг), Яшар Наджафов, Гусейн Аллахъяров, Захир Агазаде, Ислам Рагимов, Низами Имранов, Бахрам Гурбанлы, Эльшан Асадов, Назир Талыбов (все - 66 кг), Надир Иманов, Руфат Шовлятов, Нариман Мирзаев, Эльтон Имранов (все - 73 кг), Хайям Алиев (90 кг), Нихад Шихализаде, Аждар Багиров, Шахин Асадов, Эльмар Гасымов (все - 100 кг), а также Гурбан Мамедли (+100 кг).

В составе женской сборной выступят Диана Тчкаева (48 кг), Ульвия Байрамова (57 кг) и Мадина Каисинова (+78 кг).

Сборными будут руководить старшие тренеры мужской команды Эльчин Исмайылов и Роберт Кравчик, а также тренер женской сборной Имамверди Мамедов.

Отметим, что Кубок Европы пройдет 9-10 мая.