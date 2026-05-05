География экспорта продукции Азербайджана еще больше расширится - Меджнун Мамедов
Верим, что география экспорта продукции Азербайджана еще больше расширится.
Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.
Министр отметил, что в прошлом году экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана достиг рекордного уровня - 1,5 миллиарда долларов:
"Из этой суммы 1,2 миллиарда долларов пришлось на продукцию сельского хозяйства, а 0,3 миллиарда долларов - на продукты пищевой переработки. Наибольший рост наблюдается в основном по направлению фруктов".
М. Мамедов также подчеркнул, что география экспорта Азербайджана за последние 5 лет значительно расширилась:
"Принимаются соответствующие меры по дальнейшему расширению географии экспорта. Верим, что она станет еще шире. При этом расширились как экспортный, так и продуктовый портфель. Наша общая стимулирующая политика направлена на поддержку экспорта", - отметил министр.
Он добавил, что политика стимулирования ориентирована на поддержку продукции, в которой Азербайджан обладает конкурентными преимуществами на внешних рынках.
"В этом направлении мы продолжим последовательно реализовывать необходимые меры", - заключил М. Мамедов.
